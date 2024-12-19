Суд отправил председателя Комиссии по регулированию азартных игр Рудого в СИЗО

Иван Рудый после избрания меры пресечения заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Печерский районный суд Киева в четверг, 19 декабря, избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому в виде содержания под стражей без права на залог. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года. Рудого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.

Об этом сообщает "Суспільне".

Иван Рудый после избрания меры пресечения заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

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"Это совершенно какая-то ерунда и очень небрежно сфабрикованы какие-то обвинения, не имеющие никакой основы, никакого смысла, ни вообще какой-либо причинно-следственной связи", — сказал он.

На вопрос знал ли он, что компания, которой выдавалась лицензия на производство игорного бизнеса, связана с РФ, Рудый ответил, что именно СБУ компетентна предоставлять какие-то комментарии или выводы КРАИЛА относительно того или иного заявителя.

"И даже если информация войдет от частного источника или от правоохранителя, эта информация должна быть детально проверена, а у вас нет функции и возможности устанавливать какие-то факты. То есть мы можем собрать информацию, мы можем ее по принадлежности переслать в компетентные органы и уже руководствуясь их выводами, только после этого мы можем руководствоваться в принятии своих решений", — сказал он.

18 декабря сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора задержали Рудого по подозрению в содействии работе российского онлайн-казино в Украине и незаконном хранении наркотиков. Во время обысков у руководителя КРАИЛ правоохранители обнаружили и изъяли кокаин в большом количестве.

Как отмечается в сообщении ГБР, в частности, в ходе досудебного расследования было установлено, что возглавляющий Рудый КРАИЛ выдала и по его указаниям намеренно не совершала действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне а ее представители способствовали России.

Что известно об Иване Рыдом

Иван Рудый — бывший военный, он участвовал в боевых действиях на востоке Украины 2014 года, в том же году он получил ранения и лечился в харьковском госпитале.

После службы в армии стал секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей павших защитников Украины в Минветеранов.

Также он участвовал в "Іграх нескорених" и был капитаном национальной сборной Украины на этих соревнованиях.

Правительство назначило Ивана Рудого на должность главы КРАИЛ 28 октября 2020 года. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – главный орган власти со специальным статусом, регулирующий сферу организации и проведение азартных игр и лотерей создали еще до вторжения России.

В январе 2024 года НАПК выявило в действиях Ивана Рудого признаки коррупции. По данным следствия, Рудый отомстил руководителю аппарата КРАИЛ, из-за чего вынес на рассмотрение и проголосовал за дисциплинарное производство и отстранение его от должности.

Напомним, ранее о задержании Рудного сообщили СМИ. КРАИЛ в последнее время находилась под прицелом журналистов и правоохранителей из-за работы в Украине онлайн-казино, связываемого с РФ.