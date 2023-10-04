Суд отправил в СИЗО мэра Сум Александра Лысенко на два месяца: какой залог назначили

Мэру Сум Александру Лысенко, которого задержали на взятке в два миллиона, избрали меру пресечения — содержание под стражей на два месяца с возможностью залога в три миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Общественного" из зала суда.

Мэра Сум и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу обвиняют во взяточничестве. По решению суда, Александр Лысенко останется под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен.

Ограничения при внесении залога

В случае внесения залога, Лысенко не может покидать город Сумы без разрешения, а также обязан сообщать прокурору об изменении места жительства. Ему также запрещено общаться с депутатами Сумского горсовета. Заседание по аресту имущества главы Сум состоится позже.

По информации корреспондента, Лысенко сказал, что во время обысков у него не было никаких средств. Он также заявил, что ни от кого денег не требовал и ему средства не предлагали.

"Эти деньги я не видел, не получал и рядом с ними не находился. С фото можно подумать, что я был рядом с той машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности", — сказал он.

Напомним, ранее САП составила ходатайство об аресте мэра города Сумы с возможностью внесения 10 млн. гривен залога.

Что известно об Александре Лысенко и его приспешнике Александре Журбе читайте в материале ТСН.ua.

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