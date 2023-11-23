Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суд отправил жительницу Николаевщины на работу и заставил ее отдавать 10% государству – что она натворила

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
400
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Суд отправил жительницу Николаевщины на работу и заставил ее отдавать 10% государству – что она натворила

В Николаевской области суд наказал женщину / Фото: Credits

Женщина рассказала, что все деньги она вернула государству.

В Николаевской области суд отправил женщину на 6 месяцев исправительных работ с условием, что она будет отдавать государству 10% своего заработка. Случилось это потому, что она зарегистрировалась, как переселенка, хотя никуда не ехала.

Об этом говорится в приговоре Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

По данным суда, жительница Николаевщины в апреле 2022 года через "Дію" зарегистрировала себя и малолетнего ребенка, как внутренних переселенцев, хотя никуда из своего дома не уезжала. За это ей насчитали 10 тысяч гривен.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она сообщила, что все деньги уже вернула государству.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.190 УК Украины и назначил ей 6 месяцев исправительных работ. Из этих средств она должна отдавать государству 10% выплат. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Николаеве осудили корректировщика РФ.

Читайте также:

Ситуация – не верь своим глазам: искусственный интеллект стал средством мошенников

Ситуация – не верь своим глазам: искусственный интеллект стал средством мошенников

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
400
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация