Суд отправил жительницу Николаевщины на работу и заставил ее отдавать 10% государству – что она натворила

Женщина рассказала, что все деньги она вернула государству.
В Николаевской области суд отправил женщину на 6 месяцев исправительных работ с условием, что она будет отдавать государству 10% своего заработка. Случилось это потому, что она зарегистрировалась, как переселенка, хотя никуда не ехала.
Об этом говорится в приговоре Первомайского горрайонного суда Николаевской области.
По данным суда, жительница Николаевщины в апреле 2022 года через "Дію" зарегистрировала себя и малолетнего ребенка, как внутренних переселенцев, хотя никуда из своего дома не уезжала. За это ей насчитали 10 тысяч гривен.
На суде женщина вину признала и раскаялась. Она сообщила, что все деньги уже вернула государству.
Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.190 УК Украины и назначил ей 6 месяцев исправительных работ. Из этих средств она должна отдавать государству 10% выплат. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Николаеве осудили корректировщика РФ.
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