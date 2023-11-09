Суд отпустил домой полковника, подарившего гранаты помощнику Залужному

Прокуратура настаивала на домашнем аресте, но суд не удовлетворил это ходатайство.

Печерский районный суд Киева оставил без мер полковника Андрея Тимченко, который подарил боевые гранаты помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову.

Об этом передает "Суспільне".

Прокуратура настаивала на домашнем аресте для офицера из аппарата главкома. Однако судья не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте.

По словам журналистов, сам Тимченко отказался отвечать на вопросы, откуда у него взялись боевые гранаты. Адвокат добавил, что его подзащитный ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.

По информации издания, статус подозреваемого для полковника остается в силе. Также Тимченко обязан прибывать к следователю по первому требованию.

Напомним, в селе Чайки в Киевской области 6 ноября, в свой день рождения погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного майор Геннадий Частяков. 13-летний сын помощника Залужного был тяжело ранен.

Главком Залужный подтвердил гибель своего подчиненного и заявил, что в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Супруга помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова также заявила, что граната была в подарочном пакете.

По словам главы МВД Клименко, Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав трагический взрыв.

Полицейские уже нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой сверток. По информации источников ТСН.ua, гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову презентовал коллега – полковник Тимченко.

По информации ГБР, ему уже сообщили о подозрении по статье "приобретение, хранение и сбыт взрывных устройств без разрешения".