Суд отпустил из-под стражи детектива НАБУ Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов / © Центр противодействия коррупции

Реклама

Киевский апелляционный суд в среду, 3 декабря, принял решение об освобождении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.

Об этом сообщили «Центр противодействия коррупции» и народный депутат Ярослав Железняк.

Отметим, что детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова подозревают в «подготовке к пособничеству государству-агрессору». По версии СБУ, он вместе с отцом Сенябром Магамедрасуловим, намеревался продать партию технической конопли в Дагестан.

Реклама

Подозрения обоим фигурантам объявили 21 июля, когда СБУ совместно с Офисом генпрокурора провели масштабные обыски у сотрудников НАБУ.

После этого Верховная Рада приняла закон, который существенно менял полномочия НАБУ и САП, объясняя такие шаги угрозой российского влияния на антикоррупционные институты. Решение вызвало массовые протесты и резкую реакцию международных партнеров. В итоге парламент вернул полномочия этим органам.

Несмотря на это, Руслан Магамедрасулов и его 65-летний отец более 4 месяцев находились под стражей. Следствие настаивает, что детектив НАБУ якобы выступал посредником в продаже технической конопли в Дагестан, а ее незаконное выращивание организовал его отец. Оба фигуранта вину отрицают.

Впоследствии, 16 сентября, СБУ и ГБР объявили Руслану Магамедрасулову еще одно подозрение — на этот раз в использовании служебных контактов для незаконных налоговых схем.

Реклама

Отдельно следствие проверяло данные о российском гражданстве отца Магамедрасулова и возможные связи детектива с нардепом Федором Христенко, которого недавно вернули из Дубая.

Также под следствием по подозрению в даче ложных показаний оказался и Юсуф Мамешев, свидетель по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. По данным прокуроров, он изменил информацию о стране, куда якобы планировалась продажа технической конопли, выращенной отцом детектива. Мамешев в суде заявил, что речь шла об Узбекистане, но сторона обвинения ссылается на результаты нескольких аудиоэкспертиз, которые указывают на Дагестан — субъект РФ, с которым торговля с 2022 года полностью запрещена. Приложенные к делу психологические заключения следствия утверждают, что он не может быть продан.

На заседании Печерский суд избрал Мамешеву меру пресечения в виде личного обязательства, обязав его сдать загранпаспорт, являться в суд и носить электронный браслет.

Защита настаивает, что дело открыто для давления на НАБУ, а запись разговора сфальсифицирована и упоминания о Дагестане являются подменой слов.

Реклама

Впоследствии руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что Магамедрасулов ранее принимал непосредственное участие в разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании «Энергоатом».

Напомним, Печерский райсуд Киева 2 декабря изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябру Магамедрасулову. Его освободили из СИЗО и перевели под ночной домашний арест.