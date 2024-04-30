Суд отпустил Микитася под залог: что известно о скандальных делах экс-нардепа

Микитась подозревается в хищении имущества Нацгвардии, отмывании средств Минобороны, похищении человека, попытке убийства свидетеля и в масштабных коррупционных соглашениях, связанных с компанией "Укрбуд".
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-нардепу и экс-главе компании "Укрбуд" Максиму Микитасю с домашнего ареста на внесение залога в размере 908 тыс. 400 грн.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, не назвав имени Микитася.
В заявлении суда указано, что следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний. Так, суд меру пресечения в виде домашнего ареста заменил мерой пресечения в виде залога в размере 908 тыс. 400 грн.
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Кроме того, на Микитася возложены обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд,
- сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении места жительства и места работы,
- воздерживаться от общения с указанными в постановлении суда лицами,
- сдать на хранение в органы госвласти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину,
- носить электронное средство контроля.
Срок действия решения относительно возложенных на подозреваемого обязанностей составляет два месяца.
Напомним, Микитась фигурирует в нескольких громких делах. Экс-нардеп подозревается в хищении имущества Нацгвардии, отмывании средств Минобороны, похищении человека, попытке убийства свидетеля и в масштабных коррупционных соглашениях, связанных с компанией "Укрбуд".
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