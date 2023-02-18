Суд отстранил Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола

Следствие подозревает функционеров в сделке на миллион долларов во время строительства завода по производству футбольной травы.

Печерский суд столицы 17 февраля с четвертой попытки отстранил главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и его заместителя Юрия Записоцкого от исполнения обязанностей в месяц до 17 марта 2023 года.

Заседание длилось четыре дня, ведь команда адвокатов футбольных функционеров всячески затягивала заседание. А уже после судебного вердикта в УАФ заявили, что до апелляционного разбирательства Андрей Павелко все равно и дальше будет исполнять обязанности Президента.

Это решение судьи связано с уголовным производством против руководителей УАФ. Следствие подозревает функционеров в сделке на миллион долларов во время строительства завода по производству футбольной травы. Схема проста: федерация футбола закупила оборудование для завода через оффшорную компанию. Владелец этой компании – приятель Андрея Павелко. Соответственно, цена благодаря этой сделке увеличилась ровно на миллион.

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И Павелко, и Записоцкий имеют меры предосторожности в виде ареста с правом внесения залога, которым они и воспользовались. На два почти двадцать миллионов гривен оплатила компания "УАФ Маркетинг". Следствие устанавливает все обстоятельства этого платежа и считает, что деньги были внесены незаконно. К тому же стало известно, что директора этой компании могли заставить уплатить залог как раз руководители УАФ.

После этого три месяца Павелко и Записоцкий провели в Апелляционном суде. Они оспаривали решение о своем аресте и внесении залога. Но, по сути, затягивали судебное разбирательство, часто приходя на заседание суда без адвокатов.

Аналогичную историю они пытались разыграть и на этот раз с судьей Белоцерковцем. В течение трех дней подозреваемые приходили в суд без своих защитников и просили отложить заседание. Вместе с тем в коридорах суда рядом с функционерами находился адвокат Владислав Мифтахутдинов. Он тоже защитник по этому делу и может участвовать в заседаниях.

Разорвать замкнутый круг удалось во время судебного заседания 17 февраля – вместо того, чтобы переносить заседание на следующую неделю, судья перенес его на два часа и вызвал государственного адвоката. Но вместе с бесплатным защитником приехал и адвокат платный. Но это не выручило. Судья отстранил руководителей УАФ от занимаемых должностей.