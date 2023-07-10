Суд отстранил мэра Ровно от должности: детали коррупционного скандала

Третяка сняли с должности на один год и назначили штраф.

Суд первой инстанции признал виновным в совершении коррупционного административного правонарушения мэра Ровно Александра Третяка.

Об этом передает "Суспильне".

Суд назначил Третьяку штраф в размере 6800 гривен, а также лишил права занимать должность сроком в один год. Это решение можно оспорить в десятидневный срок.

В чем подозревают мэра Ровно

НАПК составило на Третяка три протокола о якобы конфликте интересов. Речь идет о возвращении себе премий, голосования за назначение управляющего делами исполкома и назначение ейпремий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

Как оказалось, Третяк голосовал 29 апреля 2021 года за назначение Марии Корнийчук на должность управляющего делами исполнительного комитета городского совета. Мэр не сообщил, что у него конфликт интересов. Ведь во время выборов чиновник работала в штабе Третяка и внесла добровольный вклад в его избирательный фонд.

Третье дело касается начисления премий и доплат Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен.

Что говорит мэр Ровно

Сам Третяк ранее уверял, что не имел никакого отношения к распоряжению средствами его избирательного фонда, как и Мария Корнийчук: "Средствами распоряжался руководитель избирательного штаба. Я не мог видеть и не видел, кто вносил средства, сколько вносили".

Сейчас Третяк находится в командировке в Германии.

Мэр назвал судебный процесс против себя "издевательством над правосудием".

"Не признаю вины никак и убежден, что действовал в рамках действующего законодательства", — говорит Третяк.

Мэр Ровно считает, что постановление "принято с грубым нарушением процессуального законодательства". А судья, по словам Третяка, нарушил законодательство, ведь, несмотря на основания для отложения судебного заседания, провел его без присутствия обвиняемого.

"К сожалению, вынужден констатировать, что давление на местное самоуправление продолжается. А несмотря на войну, мы вынуждены жить в еще одной реальности настоящего: для судьи Денисюка законы не писаны, почему-то он считает, что на него не распространяются требования Конституции Украины, Кодекса Украины об административных правах". правонарушения", – отметил мэр Ровно.

Также он заверил, что подаст апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что мэра Чернигова Владислава Атрошенко лишили права занимать должность на один год. В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил о незаконном лишении полномочий мэра Чернигова.

Также СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Чернигова, нанесшего ущерб более чем на 30 млн грн.

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