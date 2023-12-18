Суд передал государству имущество ровенского военкома стоимостью почти 52 млн гривен: фото, видео

В ходе расследования UБР обнаружили немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника.

По материалам ГБР суд передал в Нацагентство по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в незаконном обогащении и избиении солдата.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс грн. В частности это:

земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;

семь домов общей площадью около 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около половины гектара и домом на 316 кв. м.

два грузовых автомобиля.

Расследование о противоправной деятельности чиновника началось еще в июле 2023 года из-за избиения подчиненного солдата, который угрожал разоблачить его преступную деятельность. В ходе расследования ДБР обнаружили немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников ровенского военкома.

По делу об избиении солдата чиновник подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Напомним, в конце октября 2023 года ГБР сообщил Сергею Луцюку о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

Руководитель Ровенского областного ТЦК и СП находится под стражей без внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда.

Военкому грозит до 12 лет лишения свободы.

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