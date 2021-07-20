Суд перенес рассмотрение апелляции об отмене продления домашнего ареста Медведчуку

Причина — суд не успел ознакомиться с 12 томами дела.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции об отмене продления домашнего ареста депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку на 30 июля.

Об этом сообщил 112 канал.

Таким образом, апелляция относительно меры пресечения Медведчуку перенесена на конец июля, поскольку суд не успел ознакомиться с 12 томами дела, которые привезли только сегодня, 20 июля.

Напомним, 8 июля Печерский райсуд Киева до 11 сентября продлил домашний арест депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

13 мая в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции "ОПЗЖ" надели браслет.

Новости Украины: Печерский суд продлил домашний арест Медведчука

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