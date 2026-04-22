Вячеслав Зинченко

Реклама

Во время судебного заседания по делу Ирины Фарион обвиняемый Вячеслав Зинченко пытался совершить самоубийство. Он хотел повеситься на футболке.

Об этом пишут Новини.LIVE.

Однако охрана остановила парня.

Реклама

Он также заявил о своей неготовности участвовать в процессе из-за состояния, связанного с голоданием. По его словам, он не ест и не пьет с 17 апреля.

Несмотря на это, суд принял решение продолжить рассмотрение дела и перейти к стадии дебатов.

В ходе заседания Зинченко также заявил, что непричастен к убийству Ирины Фарион.

Ему продлили содержание под стражей без права на залог еще на 60 суток.

Реклама

Убийство Ирины Фарион — последние новости

Напомним, языковед Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года. Около 19:30 во Львове на улице Масарика неизвестный выстрелил в нее. Ученая была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

Несмотря на проведенную операцию, Фарион умерла после 23:00 того же дня.

После продолжительного расследования, в котором, в частности, проверялась версия о причастности российских неонацистов, правоохранители задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра.

26 июля того же года избрали меру пресечения Зинченко — содержание под стражей без права внесения залога на 60 дней. Позже, в декабре 2024-го, дело переквалифицировали и направили в суд по статьям «Умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости» и «Незаконное обращение с оружием».

Реклама

На данный момент подозреваемый вину не признает.