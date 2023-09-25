Суд по делу Коломойского: бизнесмен оспаривает свою меру пресечения (фото, видео)

Коломойский рассказал журналистам об условиях в СИЗО, где его удерживают.

В Киевском апелляционном суде 25 сентября началось рассмотрение жалобы украинского бизнесмена Игоря Коломойского на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти 510 млн грн.

Об этом сообщают журналисты из зала суда.

Коломойского доставили днем 25 сентября в Киевский апелляционный суд. Там уже началось рассмотрение жалобы бизнесмена на избранную для него меру пресечения.

Что сказал Коломойский перед заседанием

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Перед заседанием Коломойский сказал журналистам, что ждет от суда справедливости. Бизнесмен также сообщил, что его удерживают в нормальных условиях, состояние здоровья удовлетворительное, однако по неизвестным причинам не позволяют видеться с родными.

Добавим, что перед заседанием суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы Коломойский находился не в специальном прозрачном боксе, а рядом со своими адвокатами.

Кто прибыл поддержать Коломойского на суде

На судебное заседание пришли работники телеканала 1+1 – телеведущая Наталья Мосейчук, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также экс-министр культуры Александр Ткаченко.

Корреспонденты из зала суда сообщают, что представители канала 1+1 хотят взять Коломойского на поруки.

Присутствующие на заседании апелляционного суда по делу Игоря Коломойского / Фото: Радио Свобода

Коломойский в апелляционном суде: что бизнесмен рассказал журналистам

Что известно о деле Коломойского

В начале сентября правоохранители сообщили о подозрении Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209). Впоследствии суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей. Сам Коломойский не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Когда Коломойского отправили в СИЗО, его адвокаты заявили, что бизнесмен не будет вносить залог, ведь считает избранную ему защиту "необоснованной и хочет дождаться решения апелляции".

Впоследствии бизнесмену объявили дополнительное подозрение в совершении преступления по трем статьям: незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путём.

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