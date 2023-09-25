Суд по делу Коломойского: бизнесмен оспаривает свою меру пресечения (фото, видео)

Коломойский рассказал журналистам об условиях в СИЗО, где его удерживают.
В Киевском апелляционном суде 25 сентября началось рассмотрение жалобы украинского бизнесмена Игоря Коломойского на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти 510 млн грн.
Об этом сообщают журналисты из зала суда.
Коломойского доставили днем 25 сентября в Киевский апелляционный суд. Там уже началось рассмотрение жалобы бизнесмена на избранную для него меру пресечения.
Что сказал Коломойский перед заседанием
Перед заседанием Коломойский сказал журналистам, что ждет от суда справедливости. Бизнесмен также сообщил, что его удерживают в нормальных условиях, состояние здоровья удовлетворительное, однако по неизвестным причинам не позволяют видеться с родными.
Добавим, что перед заседанием суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы Коломойский находился не в специальном прозрачном боксе, а рядом со своими адвокатами.
Кто прибыл поддержать Коломойского на суде
На судебное заседание пришли работники телеканала 1+1 – телеведущая Наталья Мосейчук, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также экс-министр культуры Александр Ткаченко.
Корреспонденты из зала суда сообщают, что представители канала 1+1 хотят взять Коломойского на поруки.
Что известно о деле Коломойского
В начале сентября правоохранители сообщили о подозрении Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209). Впоследствии суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей. Сам Коломойский не согласен с предъявленными ему обвинениями.
Когда Коломойского отправили в СИЗО, его адвокаты заявили, что бизнесмен не будет вносить залог, ведь считает избранную ему защиту "необоснованной и хочет дождаться решения апелляции".
Впоследствии бизнесмену объявили дополнительное подозрение в совершении преступления по трем статьям: незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путём.
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