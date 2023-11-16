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Суд по делу Коломойского: бизнесмена оставили под стражей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Суд по делу Коломойского: бизнесмена оставили под стражей

Заседание по делу Игоря Коломойского / Фото: ТСН.ua

Бизнесмену продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря 2023 года с альтернативой залога более чем в 3 млрд грн.

В Киевском апелляционном суде прошли слушания по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Там рассматривали жалобу на продление его содержания под стражей.

Суд продлил содержание Коломойского под стражей до 2 декабря 2023 года.

Сумма внесения залога осталась такой же – в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен. Защита подчеркивает, что такая сумма неподъемна.

"Такую сумму невозможно внести", — подчеркивают адвокаты.

Адвокаты просили отпустить бизнесмена на поруки, однако суд отказался.

"Мы как защитники надеялись, что суд нас услышит и Игоря Валерьевича отдадут на поруки. Тем более, авторитетные люди, заслуживающие доверия, просят об этом", — отметил адвокат Александр Лысак.

Дело Коломойского

Напомним, что 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залогу в 3 млрд 891 млн грн.

2 сентября бизнесмену избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 509 миллионов гривен.

7 сентября НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в деле "ПриватБанка".

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения в части залога, увеличив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

Заметим, что защита бизнесмена отмечает: Коломойский имеет серьезные проблемы со здоровьем, а потому он не может находиться за решеткой. По словам адвоката, бизнесмен страдает сахарным диабетом и панкреатитом и до помещения в изолятор находился на постоянной медицинской терапии.

В чем подозревают Коломойского

Игорь Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.

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Дата публикации
Просмотры
227
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