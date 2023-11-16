Суд по делу Коломойского: бизнесмена оставили под стражей

Бизнесмену продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря 2023 года с альтернативой залога более чем в 3 млрд грн.

В Киевском апелляционном суде прошли слушания по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Там рассматривали жалобу на продление его содержания под стражей.

Суд продлил содержание Коломойского под стражей до 2 декабря 2023 года.

Сумма внесения залога осталась такой же – в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен. Защита подчеркивает, что такая сумма неподъемна.

"Такую сумму невозможно внести", — подчеркивают адвокаты.

Адвокаты просили отпустить бизнесмена на поруки, однако суд отказался.

"Мы как защитники надеялись, что суд нас услышит и Игоря Валерьевича отдадут на поруки. Тем более, авторитетные люди, заслуживающие доверия, просят об этом", — отметил адвокат Александр Лысак.