Суд по делу Коломойского: бизнесмена оставили под стражей

Бизнесмену продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря 2023 года с альтернативой залога более чем в 3 млрд грн.
В Киевском апелляционном суде прошли слушания по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Там рассматривали жалобу на продление его содержания под стражей.
Суд продлил содержание Коломойского под стражей до 2 декабря 2023 года.
Сумма внесения залога осталась такой же – в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен. Защита подчеркивает, что такая сумма неподъемна.
"Такую сумму невозможно внести", — подчеркивают адвокаты.
Адвокаты просили отпустить бизнесмена на поруки, однако суд отказался.
"Мы как защитники надеялись, что суд нас услышит и Игоря Валерьевича отдадут на поруки. Тем более, авторитетные люди, заслуживающие доверия, просят об этом", — отметил адвокат Александр Лысак.
Дело Коломойского
Напомним, что 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января с альтернативой залогу в 3 млрд 891 млн грн.
2 сентября бизнесмену избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 509 миллионов гривен.
7 сентября НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в деле "ПриватБанка".
15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения в части залога, увеличив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.
Заметим, что защита бизнесмена отмечает: Коломойский имеет серьезные проблемы со здоровьем, а потому он не может находиться за решеткой. По словам адвоката, бизнесмен страдает сахарным диабетом и панкреатитом и до помещения в изолятор находился на постоянной медицинской терапии.
В чем подозревают Коломойского
Игорь Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.
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