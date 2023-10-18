Суд по делу Коломойского отложил рассмотрение изменения меры пресечения: какая причина

Теперь адвокаты бизнесмена будут ждать следующей неделе, чтобы определили дату рассмотрения этого ходатайства.

Шевченковский райсуд Киева 18 октября должен был рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского. Однако заседание не состоялось из-за болезни судьи.

Об этом сообщили адвокаты Коломойского под стенами суда.

Так, суд должен был рассмотреть ходатайство адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

"В понедельник мы подали ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест. Надеялись, что оно будет рассмотрено в течение двух суток, как определено процессуальным законодательством", – сообщил адвокат Александр Лысак.

"В то же время вчера секретарша сообщила, что заболела судья. Прибыли сегодня в суд, возможно, судья выздоровела... Но выяснилось, что судья не выздоровела. То есть будем ждать следующей недели, чтобы определили дату рассмотрения этого ходатайства", — добавил адвокат.

Он также сообщил, что Коломойский находится в следственном изоляторе СБУ.

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Дело Коломойского

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Коломойского на уменьшение залога в 3,9 млрд. грн. В сентябре бизнесмену сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Впоследствии бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что дело в отношении Коломойского "из-за непрофессиональных действий обвинителей могут развалить или обжаловать и отменить решение суда".

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