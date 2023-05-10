Суд по делу самой старшей матери Украины: 78-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем уходе за 12-летней дочерью

Новозаводской районный суд города Чернигова перенес рассмотрение протоколов об административном правонарушении, составленных на 78-летнюю Валентину Подвербную — самую старшую мать в Украине. Пожилая женщина обвиняется в невыполнении обязанностей по воспитанию 12-летней дочери Анны.

Как сообщает местный сайт 0462.ua, на состоявшееся во вторник, 9 мая, судебное заседание пришла только обвиняемая.

Судья Светлана Ченцова зачитала ходатайство адвоката о переносе рассмотрения дела, поскольку он направил адвокатские запросы в Черниговскую детскую областную больницу, в районное управление полиции и в службу по делам детей относительно предоставления более полной информации по делу, но до сих пор не получил ответа.

По решению суда следующее заседание должно состояться 24 мая, когда будут рассмотрены оба административных протокола, составленных на Валентину Подвербную.

Как сообщалось ранее, в конце апреля дочь Валентины Подвербной – 12-летняя Анна-Мария опубликовала в соцсетях сообщение, в котором утверждала, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.

На сообщение девочки отреагировали сотни украинцев, среди которых были и соседи этой семьи, и городские власти, и полицейские. В квартиру, где проживает 78-летняя Подвербная со своей дочерью, срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. В результате ребенок заявил правоохранителям, что дает согласие на то, чтобы уехать из квартиры своей матери. Сейчас девочка находится в областной детской больнице.

Во время судебного заседания мать сообщила, что навещает дочь в больнице каждый день, иногда дважды в день.

Напомним, Валентина Подвербная родила дочь в 2011 году в возрасте 65 лет, она была самой старшей, у кого в Украине приняли роды. Свою дочь Подвербная родила после искусственного оплодотворения, деньги на которое собирала, экономя с пенсии.

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