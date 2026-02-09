- Дата публикации
Суд посадил за решетку нардепа Гунько: что он натворил
Анатолий Гунько проведет следующие 4 года за решеткой из-за коррупционной схемы с землями Академии аграрных наук.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поставила точку в деле народного депутата Анатолия Гунько, приговорив его к 4 годам заключения. Политика признали виновным в получении 85 тыс. долл. за махинации с государственными землями. Кроме того, осужденного ждет полная конфискация имущества.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, не называя имени политика, однако из контекста понятно, что речь идет именно о Гунько.
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе обвинительный приговор нардепу, которого уличили в коррупционных махинациях с землей. Суд окончательно назначил ему наказание в виде 4 лет заключения.
Правоохранители задержали парламентария в августе 2023 года во время получения взятки в размере 85 тыс. долл.
Суть преступления Гунько
В ходе досудебного расследования установлено, что за эти средства политик пообещал столичному предпринимателю способствовать передаче в пользование государственных земельных участков, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины.
Для решения земельного вопроса нардеп уверял бизнесмена в возможности привлечь собственные связи в органах госвласти.
По совокупности доказательств суд признал народного избранника виновным в злоупотреблении влиянием.
Детали приговора для нардепа
Кроме лишения свободы, осужденного на три года лишили права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, а также быть избранным в них. Суд также принял решение о конфискации всего имущества, принадлежащего политику на праве собственности.
Напомним, в марте 2025 года ВАКС приговорил Гунько к 7 годам заключения с конфискацией имущества за получение 85 тыс. долл. взятки. Нардеп тогда признал факт получения денег, но заявил о провокации и анонсировал обжалование приговора в апелляции.