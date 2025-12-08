- Дата публикации
Суд принял решение о помощнике Скороход: что известно
ВАКС избрал меру пресечения помощнику Анны Скороход по делу о взятке за санкции СНБО.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народной депутатки Анны Скороход, которого подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки за применение санкций СНБО к компании-конкурентке.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
По информации САП, подозреваемому назначили залог в размере 1 миллиона 514 тысяч гривен. Также на подозреваемого возложены процессуальные обязанности:
прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суду по каждому их требованию и вызову;
не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
носить электронное средство контроля.
Ранее, 7 декабря ВАКС избрал меру пресечения другому сообщнику депутата Анны Скороход и ее помощника. Его суд отправил под арест с возможностью внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен.
Ранее мы писали о том, что 5 декабря стало известно об обысках у представительницы партии «За будущее» народного депутата Анны Скороход. В НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, возглавляемой нардепкой.
Впоследствии нардепка Анна Скороход опровергла фотографии и записи, опубликованные НАБУ, назвав их фейковыми и манипулятивными.