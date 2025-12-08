ТСН в социальных сетях

Украина
303
1 мин

Суд принял решение о помощнике Скороход: что известно

ВАКС избрал меру пресечения помощнику Анны Скороход по делу о взятке за санкции СНБО.

Руслана Сивак
Анна Скороход

Анна Скороход / © Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народной депутатки Анны Скороход, которого подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки за применение санкций СНБО к компании-конкурентке.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По информации САП, подозреваемому назначили залог в размере 1 миллиона 514 тысяч гривен. Также на подозреваемого возложены процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суду по каждому их требованию и вызову;

  • не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

  • воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

  • носить электронное средство контроля.

Ранее, 7 декабря ВАКС избрал меру пресечения другому сообщнику депутата Анны Скороход и ее помощника. Его суд отправил под арест с возможностью внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что 5 декабря стало известно об обысках у представительницы партии «За будущее» народного депутата Анны Скороход. В НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, возглавляемой нардепкой.

Впоследствии нардепка Анна Скороход опровергла фотографии и записи, опубликованные НАБУ, назвав их фейковыми и манипулятивными.

