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Суд принял решение по Валентине Молодой после событий в Петропавловской Борщаговке: подробности
Валентину Молодую заключили под стражу на два месяца без права залога.
Валентину Молодую заключили под стражу на 60 суток без права залога. Ее подозревают в взрывной деятельности против украинских военных после событий в Петропавловской Борщаговке.
Об этом стало известно во время трансляции из зала суда.
Что известно о решении суда по Валентине Молодой
По данным следствия, женщина подозревается в препятствовании деятельности ВСУ и разглашении данных о расположении украинских военных.
Выполнять решение суда будет СБУ Киева и области под контролем прокурора Киевской областной прокуратуры Грушевского. Решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.
Сама Валентина Молодая заявила о намерении обжаловать меру пресечения. На вопросы журналистов о подаче апелляции она ответила: «Конечно, но не с государственным защитником».
Скандал в Петропавловской Борщаговке — последние новости
Напомним, в Киеве суд избирал меру пресечения Валентине Молодой. Женщина подозревается в препятствовании деятельности ВСУ и разглашении данных о расположении военных.
Предпосылкой стал инцидент в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Туда женщина приехала на автомобиле скорой помощи, представилась медикиней и заявляла о якобы содержании заложников в здании.
В то же время, ранее журналисты «Следство.Инфо» выяснили, что клиника «Мед-престиж», владелицей которой представлялась Молодая, прекратила работу еще в 2023 году. Сам автомобиль скорой помощи, по данным журналистов, был продан в 2024 году.
Столкновения в Петропавловской Борщаговке вызвали резонанс из-за громких заявлений о пытках военных. Правоохранители раскрыли, кто стоял за провокацией, чего хотел достичь и что действительно происходило за стенами здания.