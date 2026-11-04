Суд принял решение по Валентине Молодой после событий в Петропавловской Борщаговке: подробности

Валентина Молодая / © скриншот с видео

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Валентину Молодую заключили под стражу на 60 суток без права залога. Ее подозревают в взрывной деятельности против украинских военных после событий в Петропавловской Борщаговке.

Об этом стало известно во время трансляции из зала суда.

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Что известно о решении суда по Валентине Молодой

По данным следствия, женщина подозревается в препятствовании деятельности ВСУ и разглашении данных о расположении украинских военных.

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Выполнять решение суда будет СБУ Киева и области под контролем прокурора Киевской областной прокуратуры Грушевского. Решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.

Сама Валентина Молодая заявила о намерении обжаловать меру пресечения. На вопросы журналистов о подаче апелляции она ответила: «Конечно, но не с государственным защитником».

Скандал в Петропавловской Борщаговке — последние новости

Напомним, в Киеве суд избирал меру пресечения Валентине Молодой. Женщина подозревается в препятствовании деятельности ВСУ и разглашении данных о расположении военных.

Предпосылкой стал инцидент в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Туда женщина приехала на автомобиле скорой помощи, представилась медикиней и заявляла о якобы содержании заложников в здании.

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В то же время, ранее журналисты «Следство.Инфо» выяснили, что клиника «Мед-престиж», владелицей которой представлялась Молодая, прекратила работу еще в 2023 году. Сам автомобиль скорой помощи, по данным журналистов, был продан в 2024 году.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке вызвали резонанс из-за громких заявлений о пытках военных. Правоохранители раскрыли, кто стоял за провокацией, чего хотел достичь и что действительно происходило за стенами здания.

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