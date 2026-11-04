ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1395
Время на прочтение
2 мин

Суд принял решение по Валентине Молодой после событий в Петропавловской Борщаговке: подробности

Валентину Молодую заключили под стражу на два месяца без права залога.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Валентина Молодая

Валентина Молодая / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Валентину Молодую заключили под стражу на 60 суток без права залога. Ее подозревают в взрывной деятельности против украинских военных после событий в Петропавловской Борщаговке.

Об этом стало известно во время трансляции из зала суда.

Что известно о решении суда по Валентине Молодой

По данным следствия, женщина подозревается в препятствовании деятельности ВСУ и разглашении данных о расположении украинских военных.

Выполнять решение суда будет СБУ Киева и области под контролем прокурора Киевской областной прокуратуры Грушевского. Решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней.

Сама Валентина Молодая заявила о намерении обжаловать меру пресечения. На вопросы журналистов о подаче апелляции она ответила: «Конечно, но не с государственным защитником».

Скандал в Петропавловской Борщаговке — последние новости

Напомним, в Киеве суд избирал меру пресечения Валентине Молодой. Женщина подозревается в препятствовании деятельности ВСУ и разглашении данных о расположении военных.

Предпосылкой стал инцидент в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Туда женщина приехала на автомобиле скорой помощи, представилась медикиней и заявляла о якобы содержании заложников в здании.

В то же время, ранее журналисты «Следство.Инфо» выяснили, что клиника «Мед-престиж», владелицей которой представлялась Молодая, прекратила работу еще в 2023 году. Сам автомобиль скорой помощи, по данным журналистов, был продан в 2024 году.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке вызвали резонанс из-за громких заявлений о пытках военных. Правоохранители раскрыли, кто стоял за провокацией, чего хотел достичь и что действительно происходило за стенами здания.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie