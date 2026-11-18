Игорь Коломойский / © ТСН

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В среду, 18 ноября, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу бизнесмена Игоря Коломойского на бездействие исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского .

Об этом сообщила сторона защиты бизнесмена.

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Основанием для обращения в суд стало игнорирование руководством прокуратуры жалобы о грубом нарушении разумных сроков в уголовном производстве: во время допроса Игоря Коломойского как подозреваемая сторона обвинения без каких-либо объяснений или обоснований прервала следственное действие (допрос), оставив расследование в подвешенном.

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По мнению защиты, такие действия свидетельствуют об умышленном затягивании разумных сроков досудебного расследования.

Из-за действий следователей, Коломойский подал соответствующую жалобу на имя исполняющего обязанности Генерального прокурора, однако она осталась без рассмотрения. После этого адвокаты обратились в суд с требованием признать такое бездействие незаконным. И судья поддержала позицию защиты и обязал и.о. Генпрокурора безотлагательно, но не позднее трех дней после получения копии определения, рассмотреть жалобу по существу.

«Это судебное решение создает правовые основания для того, чтобы высшее руководство прокуратуры среагировало на ситуацию с остановленным следствием и теперь прокуратура должна дать указание возобновить допрос Коломойского, который ранее остановили без объяснений», - отметил адвокат.



Постановление вступило в законную силу в день ее провозглашения, то есть уже сегодня.

Напомним, на этой неделе Игоря Коломойского после более чем двухнедельного перерыва снова доставили на судебное заседание. Бизнесмен заявил, что информация о якобы подготовке покушения на него является выдумкой, призванной не допустить его участия в судебных процессах. Тем временем суд отклонил апелляцию защиты и увеличил размер залога до 782 млн грн .

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