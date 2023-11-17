Суд рассматривает апелляционную жалобу от Коломойского: прямая трансляция

Речь идет о жалобе по поводу бездействия генпрокурора и отказа в изменении подследственности по делу.

Апелляционная палата ВАКС собралась на заседание 17 ноября, чтобы рассмотреть апелляцию бизнесмена Игоря Коломойского по поводу бездействия генпрокурора и отказа в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности по его делу.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания.

Так, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает жалобу адвокатов Коломойского на решение ВАКС от 24 октября по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы бизнесмена на бездействие генпрокурора и постановление прокурора от 13 октября об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследствия.

Заметим, что эти жалобы бизнесмена суд должен был рассмотреть еще 15 ноября, однако по ходатайству адвокатов заседание перенесли на 17 ноября, ведь Коломойского не привезли тогда в суд.

Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию Коломойского на продление ему срока содержания от стражи и оставил бизнесмена под арестом до 2 декабря с альтернативой залога более чем в 3 млрд грн.

Отметим, что Коломойский находится под стражей с сентября по подозрению в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

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