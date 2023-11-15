Суд рассматривает апелляцию по делу Коломойского: видео-трансляция

Самого бизнесмена на заседание не доставили.

Апелляционная палата ВАКС рассматривает апелляцию адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского по поводу бездействия генпрокурора и отказа в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания.

Так, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу Коломойского на постановление ВАКС от 24 октября по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы бизнесмена на бездействие генпрокурора и постановление прокурора 13 октября об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Напомним, 24 октября суд рассмотрел ходатайство адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения на домашний арест, однако оставил бизнесмена под стражей. Такое же решение суд принял и 10 ноября.

27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января.

Бизнесмен подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в завладении средствами "ПриватБанка" в размере 5,8 млрд. грн. Коломойский находится под арестом с альтернативой залога в 3 млрд. 891 млн. грн.

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