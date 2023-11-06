Суд рассматривает изменение меры пресечения Коломойскому: онлайн-трансляция

Адвокаты бизнесмена настаивают на изменении меры пресечения в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Шевченковский райсуд Киева проводит 6 ноября заседание, на котором рассматривает изменение меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции.

Так, судья Елена Чайка рассматривает ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения Коломойскому в связи с ухудшением состояния его здоровья.

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Напомним, в конце октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января. Адвокаты бизнесмена тогда сообщили, что, несмотря на ходатайство, их подзащитному не был проведен надлежащий медосмотр.

Отметим, что Коломойского подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". В сентябре суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн, который впоследствии увеличил до 3 млрд 891 млн грн. При рассмотрении апелляций по размеру залога суд отказывался уменьшать сумму.

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