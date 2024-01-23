Суд рассмотрел апелляцию о мере пресечения бизнесмену Мазепе — подробности

Киевский апелляционный суд 23 января оставил под стражей директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Но уменьшил размер залога с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Общественное" из зала суда.

Игорь Мазепа подозревается в незаконном завладении землей в Киевской области.

Сам бизнесмен Мазепа принимал участие в заседании по видеосвязи, потому что его не успели доставить в зал суда.

Его адвокат Тарас Пошиванюк принял 10 писем о взятии Мазепы на поруки, среди которых был и народный депутат Андрей Герус.

"О риске уклонения от органа досудебного расследования и суда. Мазепа в течение уголовного производства около 80 раз выезжал за границу и возвращался. Поэтому никакого риска выезда и укрывательства нет", — сказал юрист.

В свою очередь прокурор Евгений Слёта потребовал отменить определение суда первой инстанции в части залога и назначать новую альтернативу в размере 700 миллионов гривен.

Один из друзей бизнесмена Андрей Калашников, выступивший с желанием взять того на поруки, заявил, что знает Мазепу уже 20 лет и выразил уверенность, что "он не будет бегать от судебного процесса".

Также поручители Мазепы заявили, что он будет сотрудничать со следствием.

"Со своей стороны буду прилагать усилия, чтобы он участвовал в этом производстве", — добавил его поручитель.

Заслушав позиции всех сторон, судья отправился в совещательную комнату.

Вернувшись, судья проинформировал о решении частично удовлетворить апелляционные жалобы адвоката и прокурора.

"Постановить новое решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с правом внесения залога в размере 21 миллиона гривен. Заявления о взятии на поруки отказать", — заявил судья.

Ранее адвокаты компании EQUITY подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 г. в интересах своего клиента – Игоря Мазепы.

В тот же день Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей в следственном изоляторе.

Сначала прокуратура требовала для задержанного содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн. гривен.

Игорю Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, на которых построены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС, для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы

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