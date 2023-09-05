Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Коломойскому 6 сентября — адвокат

Игорь Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции.

Киевский апелляционный суд в среду, 6 сентября, рассмотрит апелляцию защиты бизнесмена Игоря Коломойского на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 509 млн грн.

Об этом 5 сентября сообщил адвокат Коломойского Александр Лысак, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Заседание по рассмотрению апелляции назначено на 11:20 6 сентября", — сказал адвокат.

По словам Лысака, Коломойский не намерен вносить залог в решение апелляции.

В настоящее время бизнесмен находится под стражей.

Что предшествовало

Напомним, 2 сентября, около 9 утра правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений бизнесмену Игорю Коломойскому, а уже к 9 вечера Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Позиция правоохранителей

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209).

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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