Суд разрешил арестовать двух экс-министров времен Януковича за подготовку "Харьковских соглашений"

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и министру иностранных дел времен Януковича Константину Грищенко.

Экс-чиновникам было сообщено подозрение в государственной измене за подготовку "Харьковских соглашений". Сейчас они находятся в розыске.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, Закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", — говорится в сообщении.

В результате чего в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

"Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины", — отмечают в прокуратуре.

Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины. Их объявили в розыск.

Подозрения за "Харьковские соглашения": двух экс-министров обвиняют в государственной измене

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