Суд разрешил нардепу Шуфричу выйти под залог: сумма поражает

Нестор Шуфрич в зале суда

Дополнено новыми материалами

Суд принял решение освободить из-под стражи нардепа Нестора Шуфрича под залог в 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд. Об этом ТСН сообщил адвокат Шуфрича Виктор Карпенко.

Но сам нардеп внести эти деньги не может, потому что он находится под санкциями. Не может уплатить залог за него и другое лицо — потому что тогда оно тоже попадает под ограничения. К тому же и финмониторинг не пропустит средства в пользу подсанкционного Шуфрича, отмечает адвокат. Поэтому стороне защиты пока неизвестно, как именно внесут залог и внесут ли вообще.

В свою очередь, сын нардепа Александр Шуфрич заявил, что соратники по партии могут проявить политическую солидарность и заплатить залог за нардепа, который уже два с половиной года находится в СИЗО.

Напомним, что Нестор Шуфрич обвиняется в государственной измене, работе на агентурную сеть ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере. С сентября 2023 года политик находится в СИЗО.

Однако, несмотря на то, что расследование и судебные разбирательства против него продолжаются, политик не лишился своего мандата и формально остается народным депутатом Украины.