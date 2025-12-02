Суд решил дальнейшую судьбу отца детектива НАБУ Магамедрасулова

Сентябрь Магамедрасулов

Печерский райсуд Киева 2 декабря изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябру Магамедрасулову. Его освободили из СИЗО и перевели под ночной домашний арест.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По словам защитника, инициатором ходатайства об изменении меры пресечения выступил Офис генерального прокурора. Суд определил для Магамедрасулова режим ночного домашнего ареста.

Еще 26 ноября Печерский суд отклонил просьбу адвокатов изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на альтернативную.

Напомним, что детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова подозревают в «подготовке к пособничеству государству-агрессору». По версии СБУ, он вместе со своим отцом, бывшим фермером Сентябром Магамедрасуловим, хотел продать партию технической конопли в Дагестан.

Что известно о подозрениях Руслану Магамедрасулову и его отцу?

21 июля СБУ совместно с Офисом генпрокурора провели масштабные обыски у сотрудников НАБУ. Тогда же следователи объявили подозрения в преступлениях против национальной безопасности двум представителям бюро — руководителю регионального подразделения Руслану Магамедрасулову и тайному сотруднику Виктору Гусарову.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, который фактически лишал независимости НАБУ и САП, объясняя это якобы российским влиянием на антикоррупционные органы. Однако после массовых протестов и критики со стороны международных партнеров парламент вернул полномочия институтам.

Несмотря на это, Гусаров, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сенябр продолжали находиться под стражей. По версии СБУ, Руслан Магамедрасулов якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли в Дагестан, а их незаконное выращивание организовал его отец. Оба отрицают свою вину.

16 сентября СБУ и ГБР объявили Руслану Магамедрасулову еще одно подозрение — в использовании служебных контактов для незаконных налоговых схем.