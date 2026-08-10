Суд смягчил меру пресечения Ермаку: что изменилось

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

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Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку изменили меру пресечения. Суд разрешил ему выезжать в ряд прифронтовых и тыловых областей для участия в проекте помощи военным, однако электронный браслет оставил.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Судья Высшего антикоррупционного суда 10 августа частично удовлетворил ходатайство защитников Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного городка вблизи Киева. Суд изменил часть ранее определенных для подозреваемого процессуальных обязанностей.

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Почему суд изменил меру пресечения для Ермака?

Основанием для обращения защиты в суд стало одновременное поступление в САП и НАБУ нескольких писем от командиров воинских частей, похожих по содержанию и поданных в интересах Ермака.

«Так, по ходатайству стороны защиты судья расширил ограничения по передвижению подозреваемого рядом областей, необходимость выезда в которые подозреваемый обосновывал своим участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим», — отметили в САП.

Как именно изменили меру пресечения для Ермака?

В результате для экс-главы ОП обязанность не оставлять без разрешения детектива, прокурора или суда Киев и область заменили запретом без соответствующего разрешения выезжать за пределы столицы, области а также Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. В то же время, подозреваемому разрешили транзитный проезд через другие регионы.

Прокурор выступал против удовлетворения ходатайства. По его мнению, ранее установленные процессуальные обязанности не мешали Ермаку участвовать в соответствующем проекте, где он является руководителем, а не адвокатом, непосредственно осуществляющим правовую помощь военнослужащим.

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Кроме того, сторона защиты просила отменить обязанность подозреваемого носить электронное средство контроля. Однако это требование суд не удовлетворил.

В чем подозревается Андрей Ермак — детали дела

Напомним, в мае 2026 года Ермаку вручили подозрение в коррупции. По версии следствия, он причастен к легализации 460 млн грн, которые были потрачены на строительство имения в коттеджном поселке «Династия», расположенном в пгт Козин на Киевщине.

На территории городка сооружали четыре масштабные резиденции, площадь каждой из которых достигала 1000 кв. м. Стоимость одного такого дома оценивалась примерно в 2 млн долл., а земельных участков под ними — в 6 млн долл. Среди будущих соседей Ермака числились бизнесмен Тимур Миндич, экс-вице-премьер Алексей Чернышев, а также хозяин владения R1, который на «пленках Миндича» фигурирует как «Вова».

14 мая ВАКС назначил Ермаку меру пресечения, постановив содержать его под стражей с альтернативой залога в сумме 140 млн грн. Уже 18 мая экс-глава ОП освободился из СИЗО после внесения средств.

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