Суд снял электронный браслет с нардепа, подозреваемого во взяточничестве

Однако другие обязанности, возложенные на депутата Николая Задорожного, остаются в силе до 14 марта.

Высший антикоррупционный суд принял решение снять электронный браслет с народного депутата Николая Задорожнего.

Такое решение было принято 13 января, как указано в определении, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Однако другие обязанности, возложенные на депутата, остаются в силе до 14 марта. Задорожному, в частности, необходимо продолжать являться к следователям, прокурорам или суду по их требованию, информировать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от контактов с другими фигурантами дела. Кроме того, он должен оставить на хранение свой паспорт и другие документы, разрешающие выезд за границу.

Напомним, 15 июля, НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины. Депутат потребовал откат в размере 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Речь идет о 3,4 млн. грн. Имя нардепа сначала не называли, но СМИ выяснили, что речь идет о Николае Задорожном от партии "Слуга народа".