Суд Тернополя избрал меру пресечения для военных, которые пытали гражданских: подробности

Задержание военных-мародеров в Тернопольской области: суд избрал меру пресечения / © Суспільне

Шестерых военных, обвиняемых в пытках и разбоях, суд в Тернополе отправил за решетку. Все они останутся в СИЗО (следственном изоляторе) без права выйти в залог.

Об этом сообщает Общественное .

Судебные заседания длились два дня, поскольку обвиняемые просили сменить государственных адвокатов. Несмотря на просьбу защиты, суд избрал строжайшую меру пресечения. Адвокаты военных просили о более мягких вариантах. К примеру, обещали взять на поруки, заявляя, что бойцы имеют хорошие характеристики и служат по контракту.

Даже командиры выступали за своих подчиненных. К примеру, заместитель командира также был готов взять одного из подозреваемых на поруки, но суд это отклонил. Также выступила адвокат Екатерина Одаренко:

«В материалах дела находится личная карточка, согласно которой можно установить, что он не является мобилизованным, а служит по контракту, служит добровольно, имеет положительные характеристики. Согласно ходатайству о мере пресечения: воздействовать на свидетелей физически невозможно. Не было зафиксировано самовольное оставление воинской части. Прошу учесть это относительно избрания более мягкой меры пресечения», — сказала адвокат.

Прокурор настаивал на аресте. Он объяснил, что преступления были связаны с насилием, и военные, находясь на свободе, могут давить на свидетелей и пострадавших. Прокурор заявил, что против того, чтобы подозреваемого отдали на поруку:

«Преступления в данном уголовном производстве являются преступлениями, связанными с применением физического насилия. Были угрозы и избиения потерпевших. То есть, находясь на свободе подозреваемый сможет лично или через других лиц влиять на пострадавших, чтобы они изменили предоставленные показания, или отказались от дачи показаний».

Командир одного из бойцов выразил несогласие с решением. Он заявил, что эти военнослужащие могли бы защищать Украину, а не сидеть в СИЗО.

«С решением ясно, что не согласен. Потому что они все молодые бойцы, военнослужащие, и они могли бы находиться на ПДД, выполнять свои обязанности, защищать Украину вместо того, чтобы сидеть в следственном изоляторе. Они бы больше пользы принесли на службе, учитывая, что за них поручались офицеры с хорошей характеристикой. Они действительно могли бы приносить пользу службе Украины, в то время появляться по вызову прокурора, следователя», — сказал командир Коловрат Кожемякин.

Что известно об этом случае?

Напомним, на днях Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах , которые хотели мобилизовать тренера местной футбольной команды. Местные СМИ писали, что это был не ТЦК, а представители одной из бригад. В Сети писали, что речь идет именно о Третьем штурмове.

Третья штурмовая бригада в свою очередь прямо не признала, что это ее бойцы, но заверила, что «открыта к сотрудничеству с правоохранителями».

В частности, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что задержание группы военных, якобы бойцов Третьей штурмовой, по подозрению в пытках и разбоях на Тернопольщине еще не свидетельствует, что они совершили преступление.

Тернопольский областной ТЦК не стал возражать и впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Название подразделений не указывали.

Местный общественный активист Роман Довбенко рассказал , что этих военнослужащих привлекли к мобилизационным мерам, но часть из них начала действовать вопреки закону.

В четверг, 16 октября, в Тернополе суд определял меры пресечения в отношении военных, которых накануне задержали и подозревают в пытках, разбоях, незаконном лишении свободы или угоне людей и незаконном завладении авто. Меры предосторожности не выбрали, но журналистам удалось пообщаться с подозреваемыми.