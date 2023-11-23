Суд в Киеве наложил арест на 22 квартиры и 15 автомобилей нардепа Дубинского, его матери и экс-супруги

По ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева арестовал имущество подозреваемого в государственной измене народного депутата Александра Дубинского, а также его матери и бывшей жены.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 22 ноября в Едином реестре судебных решений.

В тексте судебного решения не указана фамилия народного депутата, но из изложенных обстоятельств можно сделать вывод, что речь идет именно об Александре Дубинском.

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Еще в 2020 году "Центр противодействия коррупции" обратился к генпрокурору с заявлением о том, что народный депутат Александр Дубинский и его близкие родственники (мать и жена) в течение нескольких последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли на общую сумму около 2,5 миллиона долларов. При этом официальные доходы нардепа и его близких родственников не могли позволить им приобрести такое количество имущества.

В конце декабря 2019 Дубинский начал переписывать часть своего имущества на мать-пенсионерку и жену Олесю Цыбко. Впоследствии стало известно, что Дубинский и Цыбко разведены. Официальная дата развода неизвестна, однако по состоянию на ноябрь 2019 года они еще были в статусе супругов.

В ЦПК тогда отмечали, что укрывательство многочисленного имущества может свидетельствовать о том, что Дубинский хотел уклониться от уплаты налогов и легализовать незаконно полученную собственность.

После того, как Печерский райсуд Киева обязал внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, в 2021 году Офис Генпрокурора открыл производство по этому заявлению. Прокурор ходатайствовал об аресте имущества по этому делу и суд согласился.

Арест был наложен в частности на 22 квартиры и 15 автомобилей Дубинского и его родственников.

Каким имуществом владеет Дубинский и его родственники

В заявлении ЦПК говорится, что народный депутат Украины имеет в собственности:

2 квартиры стоимостью $100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве;

6 земельных участков в с. Хотел в Киевской области, на двух из которых возведено имение;

земельный участок с домом в Соломенском районе Киева;

квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" в Печерском районе Киева;

квартиру на массиве Теремки города Киева;

На ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Его мать-пенсионерка имеет в собственности:

19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн. долларов;

2 автомобиля Mercedes-Benz;

2 автомобиля BMW;

автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Бывшая супруга народного депутата имеет в собственности 7 квартир в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа. За последние несколько лет она стала владельцем недвижимости на сумму более $300 тысяч.

Напомним, по материалам СБУ и ДБР нардепу Александру Дубинскому было сообщено о подозрении в государственной измене и в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней.

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