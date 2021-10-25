Суд в Одессе обязал воров прочитать произведения Марка Твена и стихотворение Шевченко

В приговоре судья цитировал классика мировой литературы Федора Достоевского.

Малиновский районный суд Одессы недавно вынес приговор по делу о краже, определив для двух молодых воров "условное" лишения свободы с возложением на них обязательства — прочитать произведения Марка Твена, Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко.

Соответствующий приговор суда опубликован в Едином госреестре судебных решений.

За кражу двух автомагнитол из автомобилей к уголовной ответственности были привлечены двое молодых людей в возрасте 19 и 23 года. На месте совершения преступления воры забыли рюкзак, в котором находились их документы. Такие обстоятельства дали основания судье Александру Гарскому, председательствовавшему на заседании, сделать вывод о "детскости" их поведения.

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"Допрашивая обвиняемых в судебном заседании, судом установлено, что они фактически по своему развитию, еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст", — говорится в вынесенном приговоре.

Выбирая меру наказания, судья обратился к классику мировой литературы Федору Достоевскому, зацитировав его тезис о том, что "перестать читать книги — значит перестать мыслить".

Согласно санкции статьи Уголовного кодекса Украины обоим ворам было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отсрочкой исполнения приговора на 1 год.

На пртяжении этого времени осужденные должны периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы, а также "придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, а именно прочитать следующие произведения: 1) повесть (по другим изданиями роман) "Приключения Тома Сойера" 1876, автор Марк Твен 2) роман "Приключения Гекльберри Финна" 1884, автор Марк Твен 3) приключенческая повесть (по другим изданиями роман) "Белый Клык" 1906, автор Джек Лондон 4) стихотворение Тараса Шевченко "проходят дни, проходят ночи ..." 1845 г. ".

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Как указано в приговоре, "произведения определенные судом и которые относят к детской литературе (уроков зарубежной литературы 5-го класса), именно призваны формировать в ребенке все добрые, сердечные и незлобливые ощущение как в отношении себя так и к окружающему миру. Кроме того, они показывают как люди сосуществуют на протяжении многих лет не только без неприязни и ненависти друг к другу, но и с необходимой в обществе уважением как к ценностям жизни так и с установленными в обществе правилам".

Напомним, ранее точку в необычном деле поставил суд Львова. Там рассматривали иск председателя ОССБ, которому едва не откусил нос житель дома. Мол, голова не реагировал на обращения.

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