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Суд в Украине впервые признал факт брачных отношений между мужчинами: они воссоединятся за границей
В Украине впервые признали факт брачных отношений между двумя мужчинами: один хочет уехать к другому за границу как член семьи.
В Украине суд впервые установил наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами.
Об этом передает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что один из мужчин с 2024 года находится на дипломатической службе в Израиле в долгосрочной командировке. Он просил разрешение на воссоединение с партнером, которое сейчас находится в Украине.
Дело в том, что МИД Украины отказалось выпустить гражданского партнера дипломатического работника за границу как члена семьи дипломата, поскольку украинское законодательство признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины. Поэтому мужчины решили обратиться в суд для признания факта наличия брачных отношений между ними.
Однополая пара утверждала, что они проживают одной семьей, как гражданские партнеры, с 2013 года. В 2017 году они даже провели гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 году заключили официальный брак в Соединенных Штатах, и, получили соответствующее Свидетельство о браке американского образца.
Суд допросил свидетелей, которые рассказали, что мужчины уже давно проживают вместе, ведут общий быт, вместе покупают вещи, еду, приобрели автомобиль. Также в суде исследовались семейные фото мужчин, фото с церемонии их бракосочетания и билеты на авиарейсы.
В конце концов суд признал их доказательства весомыми и установил факт совместного проживания мужчин одной семьей и наличие фактических брачных отношений между ними.
В суде имя дипломата не указывается. Но как обратило внимание «Громадське», должность первого секретаря Посольства Украины в государстве Израиль занимает Зорян Кись — открытый гей, имеющий многолетнего партнера Тимура Левчука.
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