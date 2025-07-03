Суд в Украине впервые признал факт брачных отношений между мужчинами: они воссоединятся за границей

Впервые отношения между двумя мужчинами украинский суд признал семьей / © pixabay.com

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В Украине суд впервые установил наличие фактических брачных отношений между двумя мужчинами.

Об этом передает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что один из мужчин с 2024 года находится на дипломатической службе в Израиле в долгосрочной командировке. Он просил разрешение на воссоединение с партнером, которое сейчас находится в Украине.

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Дело в том, что МИД Украины отказалось выпустить гражданского партнера дипломатического работника за границу как члена семьи дипломата, поскольку украинское законодательство признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины. Поэтому мужчины решили обратиться в суд для признания факта наличия брачных отношений между ними.

Однополая пара утверждала, что они проживают одной семьей, как гражданские партнеры, с 2013 года. В 2017 году они даже провели гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 году заключили официальный брак в Соединенных Штатах, и, получили соответствующее Свидетельство о браке американского образца.

Суд допросил свидетелей, которые рассказали, что мужчины уже давно проживают вместе, ведут общий быт, вместе покупают вещи, еду, приобрели автомобиль. Также в суде исследовались семейные фото мужчин, фото с церемонии их бракосочетания и билеты на авиарейсы.

В конце концов суд признал их доказательства весомыми и установил факт совместного проживания мужчин одной семьей и наличие фактических брачных отношений между ними.

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В суде имя дипломата не указывается. Но как обратило внимание «Громадське», должность первого секретаря Посольства Украины в государстве Израиль занимает Зорян Кись — открытый гей, имеющий многолетнего партнера Тимура Левчука.

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