Суд во второй раз не избрал меру пресечения мэру Полтавы, подозреваемому в разглашении данных об ВСУ

Александра Мамая оставили в должности мэра Полтавы и никакой меры пресечения ему не избрали.

Суд Полтавы 30 января оставил городского главу Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ, без меры пресечения. Предварительное решение суда обжаловали прокуратура и следователь, но апелляция не изменила решения.

Об этом сообщают местные издания.

По данным журналистов, материалы дела по Александру Мамаю Полтавский апелляционный суд рассмотрел со второй попытки. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

По делу о разглашении данных об ВСУ прокуратура оспаривала решение Киевского районного суда по избранию меры пресечения и отстранению с должности Мамая. В результате суд оставил по-прежнему решение Киевского райсуда — не выбирать городскому главе никакой меры пресечения.

Отмечается, что у апелляционного суда еще одно заседание, на котором прокуроры попытаются обжаловать отстранение городского головы с должности.

К слову, 27 января при рассмотрении жалобы прокуратуры заседание не состоялось из-за отключения света в здании апелляционного суда.

Дело мэра Полтавы Мамая

СБУ вручила подозрение мэру Полтавы 29 декабря 2022 года. Мамая подозревают правоохранители в разглашении информации о перемещении вооружения и боевых припасов, перемещении или размещении украинских военных подразделений.

По данным СБУ, городской глава Полтавы распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом ВСУ, ни министерством обороны Украины, ни другими уполномоченными государственными органами.

Сам Мамай заявил, что распространенная им информация была открытой. Своей вины он не видит. Мэр Полтавы считает, что таким образом его пытаются отстранить от должности и подозрение назвал "политически мотивированным".

Киевский райсуд Полтавы начал рассматривать дело Мамая, следователи несколько раз заявляли о самоотводах.

23 января Киевский райсуд Полтавы отказался отстранить от должности Александра Мамая.

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