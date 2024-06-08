Суд впервые за время войны назначил максимальное наказание уклонисту: подробности

Муж пояснил, что служить не будет из-за родственников на оккупированных территориях.

Оболонский районный суд Киева осудил военнообязанного, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Мужчина, родом из Донбасса, категорически не хотел воевать, он пытался "прикрыться" родственниками.

В середине сентября того же года ТЦК вручило мужчине "боевую" повестку. Однако, не имея права на отсрочку, проигнорировал вызов.

В суде мужчина вину признал и объяснил, что не прибыл в пункт отправки для прохождения военной, поскольку должен был ехать к родителям, они пожилого возраста и нуждаются в постороннем уходе.

Он отметил, что понимает свой гражданский долг, однако служить не может и не будет.

"Во время допроса военнослужащий ТЦК рассказал: обвиняемый годен к службе, при этом заявил, что не пойдет воевать, потому что его близкие родственники живут в Донецкой области. И этот факт будет мешать военнообязанному находиться в рядах ВСУ", — говорится в сообщении.

В итоге суд решил, что проживание отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его супруги – на временно оккупированной территории, не являются уважительной причиной, что может оправдать мужа от уклонения от мобилизации.

Суд распорядился заключить под стражу обвиняемого сразу после вынесения приговора. Он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу.

Ранее мы писали, что в Чернигове во второй раз судили мужчину за уклонение от мобилизации и домашнее насилие.

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