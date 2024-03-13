Суд вынес обвинительный приговор нардепу Дубинскому – НАПК сообщило подробности

У нардепа есть 10 дней, чтобы подать апелляционную жалобу.

Печерский районный суд Киева 13 марта признал виновным народного депутата Украины в действиях в условиях конфликта интересов.

Об этом сообщило на своем сайте Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В сообщении говорится, что согласно решению суда народный избранник должен заплатить штраф. Указано, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней со дня его вынесения. Постановление суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляции.

"После вступления решения в законную силу сведения о нардепе будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", – сообщили в НАПК.

В тексте на сайте НАПК не указано имя нардепа, однако известно, что речь идет об Александре Дубинском.

По материалам следствия 8 ноября 2023 года работники НАПК вручили действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Отмечается, что Александр Дубинский воспользовался своим статусом, чтобы отправить депутатские запросы в Минздрав и ДБР в своих собственных целях, чтобы избежать уголовного преследования за подделку документов для выезда за границу во время военного положения.

"В августе он направил депутатское обращение в Минздрав, в котором потребовал предоставить информацию о ходе и результатах рассмотрения его предварительного обращения в Министерство, служебный подлог которого, собственно, и является предметом упомянутого досудебного расследования", — сообщили в НАПК.

Напомним, Александр Дубинский совершил служебный подлог документов, чтобы больше месяца отдыхать в Италии, Хорватии и Испании.

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