Суд вынес приговор российскому агенту, взорвавшему авто прокурора в Днепре

Суд отправил террориста за решетку на 15 лет

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Российский агент получил приговор суда в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества. Мужчина признан виновным в совершении террористического акта против работника прокуратуры в городе Днепр.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Оперативники СБУ и Национальной полиции провели успешную операцию, задержав исполнителя преступления и его сообщника «по горячим следам» уже 6 июня текущего года. В результате этого дерзкого нападения правоохранитель получил незначительные телесные повреждения, а его автомобиль был уничтожен до основания.

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Следствие установило личность вражеского агента – им оказался 30-летний житель Полтавской области. Как выяснилось, россияне завербовали его из-за популярного мессенджера «Телеграмм», обещая «легкие заработки».

Согласно материалам дела, фигурант сначала тщательно следил за прокурором, собирая данные о его ежедневном графике и маршрутах передвижения. После этого, по прямому указанию своего куратора, агент заложил самодельную бомбу под машину прокурора. Дождавшись взрыва, он зафиксировал последствия теракта на видео, чтобы подтвердить выполнение задачи своим заказчикам.

Суд признал российского агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111).

Окончено покушение на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 258).

Незаконное обращение с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263).

Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 263-1).

Относительно сообщника осужденного гражданина, досудебное расследование продолжается. Оно имеет целью установить степень его вовлеченности в подготовку и осуществление теракта для дальнейшей правовой оценки его действий и возможного предъявления обвинения.

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Напомним, в Харькове СБУ задержала агентов РФ , пытавшихся взорвать воина ВСУ. Фигурантам за сотрудничество с РФ грозит до 12 лет тюрьмы.