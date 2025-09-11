- Дата публикации
Суд взял под стражу 23-летнего подозреваемого в убийстве школьников: было ли изнасилование младшего брата учителя
У правоохранителей пока нет информации, что младшего брата подозреваемого в убийстве изнасиловали. Ранее об этом писали в Сети.
В Виннице суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве двух подростков в Шаргороде.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Суд принимал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог. Среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших.
Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Как добавляет hromadske, старший группы прокуроров Олег Ткаленко в начале заседания подал ходатайство о закрытии судебного заседания, в том числе из-за того, что детали производства касаются несовершеннолетних. Кроме того, озвученная информация может привести к дополнительной травматизации потерпевших. Поэтому меру пресечения 23-летнему подозреваемому выбирали в закрытом формате.
По словам главы прокуратуры Винницкой области Олег Ткаленко, подозреваемый в полном объеме не признает вину.
Кроме того, подозреваемому будут назначаться соответствующая экспертиза для оценки оценки его ментального здоровья.
«Это обязательно будем делать. Потому что и сам почерк такой, и совершение [преступления] дерзко — в течение 40 секунд нанести такое количество ударов», — отметил прокурор.
Действительно ли погибшие изнасиловали младшего подозреваемого брата, о чем ходили слухи в Сети
Ткаленко подчеркнул, что у правоохранителей нет информации о якобы буллинге и изнасиловании, связанных с жертвами нападения, как об этом писали в соцсетях.
По его словам, нападающий предварительно объяснил свои действия общими неприязненными отношениями. Впрочем, его окончательный мотив пока не известен.
Спикер полиции Виннитчины Зарина Маевская добавила, что информация о якобы изнасиловании младшего брата подозреваемого в полицию не поступала.
Журналистка Дарья Коломиец, которая сама из Шаргородской громады, отметила в Facebook, что «многие пишут об изнасиловании», но никто не может утверждать, было ли оно вообще.
«Но как-то странно, что ни в нашей деревне об этом никто не знал, ни в громаде, ни в гимназии, ни в полиции. Зато „люди из соцсетей“ откуда-то знают. Страшно», — написала она.
Напомним, что в Винницкой области 23-летний учитель подстерег двух своих бывших учеников и зарезал их ножом.
Оба погибших — старшеклассники, в этом году перешли в новую школу. Один учился в десятом, другой — в одиннадцатом классах.
Сам бывший учитель на допросе сказал правоохранителям, что сожалеет о содеянном.
Как оказалось, конфликт учителя с учеником был такого масштаба, что о нем осведомлен даже местный городской голова.
