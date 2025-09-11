Суд взял под стражу 23-летнего подозреваемого в убийстве школьников: было ли изнасилование младшего брата учителя

Суд избрал меру пресечения бывшему учителю, подозреваемому в убийстве двух подростков / © Суспільне

В Виннице суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве двух подростков в Шаргороде.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Суд принимал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог. Среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших.

Продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как добавляет hromadske, старший группы прокуроров Олег Ткаленко в начале заседания подал ходатайство о закрытии судебного заседания, в том числе из-за того, что детали производства касаются несовершеннолетних. Кроме того, озвученная информация может привести к дополнительной травматизации потерпевших. Поэтому меру пресечения 23-летнему подозреваемому выбирали в закрытом формате.

По словам главы прокуратуры Винницкой области Олег Ткаленко, подозреваемый в полном объеме не признает вину.

Кроме того, подозреваемому будут назначаться соответствующая экспертиза для оценки оценки его ментального здоровья.

«Это обязательно будем делать. Потому что и сам почерк такой, и совершение [преступления] дерзко — в течение 40 секунд нанести такое количество ударов», — отметил прокурор.

Действительно ли погибшие изнасиловали младшего подозреваемого брата, о чем ходили слухи в Сети

Ткаленко подчеркнул, что у правоохранителей нет информации о якобы буллинге и изнасиловании, связанных с жертвами нападения, как об этом писали в соцсетях.

По его словам, нападающий предварительно объяснил свои действия общими неприязненными отношениями. Впрочем, его окончательный мотив пока не известен.

Спикер полиции Виннитчины Зарина Маевская добавила, что информация о якобы изнасиловании младшего брата подозреваемого в полицию не поступала.

Журналистка Дарья Коломиец, которая сама из Шаргородской громады, отметила в Facebook, что «многие пишут об изнасиловании», но никто не может утверждать, было ли оно вообще.

«Но как-то странно, что ни в нашей деревне об этом никто не знал, ни в громаде, ни в гимназии, ни в полиции. Зато „люди из соцсетей“ откуда-то знают. Страшно», — написала она.

Напомним, что в Винницкой области 23-летний учитель подстерег двух своих бывших учеников и зарезал их ножом.

Оба погибших — старшеклассники, в этом году перешли в новую школу. Один учился в десятом, другой — в одиннадцатом классах.

Сам бывший учитель на допросе сказал правоохранителям, что сожалеет о содеянном.

Как оказалось, конфликт учителя с учеником был такого масштаба, что о нем осведомлен даже местный городской голова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОДЗОР для УЧИТЕЛЯ! В ДЕЛЕ О УБИЙСТВЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ВИННИЧИНЕ появляются ВСЕ НОВЫЕ ДЕТАЛИ