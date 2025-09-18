Суд взял под стражу экс-нардепа Вадима Новинского, но есть нюанс — ДБР

Беглец экснардеп Новинский получил меру пресечения / © УНИАН

Суд избрал меру пресечения экс-депутату Вадиму Новинскому, которого подозревают в государственной измене и разжигании религиозной розни.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего народного депутата Украины, который, по данным следствия, исполнял роль «куратора» от Русской православной церкви.

Этот политик, ранее избранный от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок», подозревается в государственной измене и разжигании религиозной нетерпимости.

Как отмечает Государственное бюро расследований, с 2014 года подозреваемый распространял российские пропагандистские нарративы через медиа, публичные выступления и собственные публикации в социальных сетях. Его целью являлось формирование в украинском обществе антиправительственных и пророссийских настроений, а также оправдание вооруженной агрессии РФ.

Расследование установило, что депутат тесно сотрудничал с главой РПЦ патриархом Кириллом (Гундяевым) и находился в его иерархическом подчинении. Эта связь позволяла ему выступать как представитель иностранной религиозной организации в Украине.

После начала полномасштабного вторжения депутат сложил свои полномочия и уехал за границу, однако, по данным следствия, продолжает оказывать информационное влияние, направленное на вред суверенитету Украины. Проводимые судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили его преступную деятельность в интересах России.

Напомним, что ранее Новинскому заочно было сообщено о подозрении по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция за эти действия предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.