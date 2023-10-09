Суд закрыл дело "Роттердам+": прокурор САП обжалует решение

Среди подозреваемых – 6 человек.
Высший антикоррупционный суд закрыл дело "Роттердам+".
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Как сообщили в САП, указанное решение было принято с отдельным мнением одного из судей коллегии.
"9 октября во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела "Роттердам+" по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, т.е. о подозрении", – говорится в сообщении.
Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.
Напомним, в списке подозреваемых – шесть человек. Их действия квалифицированы по уголовной статье о злоупотреблении служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
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