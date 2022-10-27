Суд заочно арестовал депутата Андрея Деркача: за сотрудничество Россия заплатила ему 567 тыс. долларов

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 27 октября, заочно арестовал нардепа Андрея Деркача. По данным следствия, за работу в интересах России предатель получил 567 тысяч долларов.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Украинский нардеп работал на российскую разведку. За предательство Украины Деркачу за последние три года заплатили 567 тыс. долларов. За эти средства он дискредитировал Украину на международной арене, пытался усугубить дипломатические отношения с США и замедлить вступление Украины в ЕС и НАТО.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины. Деркача объявили в государственный и международный розыск. Также суд заочно арестовал подозреваемого в государственной измене.

Скандальный нардеп Андрей Деркач

24 июня СБУ сообщила, что нардеп Андрей Деркач с 2016 года сотрудничает с Главным разведывательным управлением РФ. Предатель должен был помочь оккупантам максимально быстро захватить власть в Украине. С этой целью он курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. Работники частной охраны должны были садиться на броню с российскими флагами и таким образом обеспечивать мирный вход оккупантов в украинские города.

Еще в начале войны СБК задержала помощника нардепа Деркача Игоря Колесникова. Он признался, что его шеф от 2016 работает на Россию. Он же пошел на сотрудничество с СБУ и рассказал о планах оккупантов по захвату Киева. Так, ГРУ во время захвата столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства.

Отметим, что Деркач был народным депутатом III-IX созывов. Он известен тем, что публиковал так называемые "пленки Деркача", дискредитировавшие Украину и Демократическую партию США.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против Деркача.

Читайте также: