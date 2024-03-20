Суд заочно приговорил росгвардейца, который пытал людей в Гостомеле, к 11 годам лишения свободы

Суд признал военнослужащего сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской области вооруженных сил России виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

Он заочно приговорен к 11 годам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года во время оккупации Гостомеля осужденный вместе с другими неустановленными военнослужащими вооруженных сил России проводил незаконные обыски зданий. Оккупант выбивал двери, разбивал окна и искал военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов.

Также он проводил так называемые фильтрационные мероприятия, в ходе которых проверял документы и отбирал у гражданских мобильные телефоны.

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В одном из домов подозреваемый совместно с сослуживцами, угрожая мирным жителям оружием, заставил их полностью раздеться. В дальнейшем людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, а также угрожали оружием.

Досудебное расследование осуществлялось ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, что СБУ установила личности оккупантов, которые во время оккупации Киевщины забивали гражданских людей палками.

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