Суд запретил деятельность в Украине пророссийской партии СПАС: чем она известна

По указанию ФСБ члены политсилы публично выступают в поддержку войны РФ против Украины.

Благодаря доказательной базе СБУ Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил пророссийскую "Социал-патриотическую ассамблею славян" (СПАС), которая ведет информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В Службе безопасности сообщили, что после начала полномасштабной войны представители партии СПАС "рассредоточились" почти по всей временно оккупированной территории Украины.

Сейчас глава этой политсилы Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на оккупированной части Херсонщины, где напрямую контактирует с ФСБ России.

По указанию вражеской спецслужбы, лидер СПАС и его соратники публично выступают в поддержку войны РФ против Украины. Они агитируют жителей Херсонщины поддержать агрессора и присоединяться к рядам оккупационных войск.

Также члены пророссийской партии выступают перед средствами массовой пропаганды РФ якобы от имени "рядовых граждан" Украины и оправдывают военные преступления захватчиков.

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В СБУ напомнили, что в сентябре 2022 года следователи заочно сообщили Коваленко о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Обвинительный акт направлен в суд. Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению лидера СПАС и его сообщников к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, еще в ноябре 2014 года партия СПАС организовала в Киеве "Славянский марш" российских националистов под лозунгом "против войны между братскими народами". Однако этот марш с треском провалился, потому что на него почти никто не пришел.

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