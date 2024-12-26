Суд запретил продавать имущество Медведчука: что произошло

В среду, 25 декабря, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение, которым запретил реализацию арестованного имущества, связанного с пророссийским политиком и предателем Виктором Медведчуком.

В пресс-службе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщили, что будут обжаловать это судебное решение.

В АРМА отметили, что судебный запрет касается того имущества Медведчука, которое уже было реализовано агентством через систему Prozorro. В частности, речь идет об автомобиле Maybach, часах, картинах, квадроциклах и багги на общую сумму более 10,2 млн гривен.

Кроме того, самолет Gulfstream G650 и вертолет Bell-427 были направлены на нужды Сил обороны Украины.

Согласно решению суда, запрет обоснован возможными рисками отчуждения и уменьшения стоимости активов, принадлежащих ответчикам или связанным с ними компаниям.

Суд считает, что реализация этих активов может сделать невозможным исполнение судебного решения в случае удовлетворения исковых требований об их взыскании в доход государства.

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“АРМА уже провела продажу части этого имущества, и вырученные средства были направлены в госбюджет Украины. Однако решение ВАКС подвергает сомнению законность проведения таких процедур в системе Prozorro.Продажи и подрывает доверие к прозрачному управлению арестованными активами”, — говорится в сообщении.

В агентстве выразили удивление тем фактом, что суд не привлек его к рассмотрению дела, хотя был проинформирован о том, что часть активов уже передана на нужды обороноспособности Украины во время войны.

“Агентство уже остановило все активные торги с целью обеспечения исполнения судебного решения и готовится к обжалованию постановления в апелляционной инстанции. Мы ожидаем справедливого и законного решения апелляционной палаты, которое учтет интересы государства и общества”, — говорится в сообщении.

В АРМА выразили обеспокоенность тем, что судебный запрет может заблокировать продажу арестованной яхты Медведчука Royal Romance, которая может принести миллиарды в бюджет.

Как арестовали и продавали имущество Медведчука

Как известно, пророссийский политик Виктор Медведчук был задержан в апреле 2022 года в Украине при попытке побега за пределы государства. Политик находился под стражей по подозрению в госизмене и содействии терроризму. По данным украинской разведки, именно Медведчука РФ планировала назначить главой Верховной Рады в случае оккупации Киева. В сентябре 2022 года Медведчука обменяли на 200 украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

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Впоследствии началось изъятие имущества, принадлежавшего Виктору Медведчуку. По судебному решению его передали АРМА для реализации. Продажа проходила через аукцион на "Прозра продажи". Среди имущества, которое уже было реализовано — 2 квадроцикла, баги, а также недавно был продан "Майбах" почти за 2 млн грн.

Также продавались два десятка часов Медведчука, самый дорогой из которых — Breguet, стоимостью 1 млн 800 тысяч грн.

Часть коллекции картин Медведчука, имеющих большую художественную ценность, передали в Национальный художественный музей, другие — также продали с аукциона.

Самым ценным активом Виктора Медведчука была 92-метровая яхта Royal Romance, входящая в пятерку крупнейших яхт мира. Примерная стоимость – около $210 млн. В марте 2022 года хорватская полиция арестовала яхту, а 11 апреля суд передал ее АРМА. Ее должен продавать аукционный дом из Нидерландов.

Напомним, государственный изменник и кум Путина Виктор Медведчук после обмена на украинских военнопленных находится у своих кремлевских покровителей в России и продолжает наслаждаться роскошной жизнью. Недавно он стал владельцем скоростной яхты Pershing 9X итальянского производства стоимостью 9 млн 627 тысяч долларов.

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