Суд засекретил дело руководителя "гламурной" экс-пограничницы: в чем его обвиняют

По версии следствия, чиновник Госпогранслужбы не указал в декларации недвижимость, принадлежащую его жене.

Рассмотрение дела о возможной недостоверной информации в декларации начальника Южного регионального управления ГПСУ Сергея Мула будет проходить в закрытом режиме. Внимание к его состоянию привлек скандал с пресс-секретарем, которая в январе 2023 года хвасталась в соцсетях отдыхом за границей и гламурной жизнью.

Как говорится в решении Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение дела будет закрыто от сторонних наблюдателей.

С таким ходатайством обратилась в суд защита Мула, мотивировав его тем, что чиновник является военным, и "осведомленность о его местонахождении может угрожать его жизни".

Обвиняемый поддержал позицию своих адвокатов, а поддерживающий обвинение прокурор просил рассматривать дело открыто.

Коллегия ВАКС приняла решение, которым удовлетворила ходатайство стороны защиты, на рассмотрении дела будут присутствовать только стороны и свидетели.

По версии следствия, чиновник Госпогранслужбы не указал в декларации за 2020 год недвижимость, принадлежащую его жене — дом и участок в пригороде Киева.

Внимание к состоянию начальника Южного регионального управления ГПСУ привлек скандал с его пресс-секретарем Иванной Плантовской, которая хвасталась в соцсетях отдыхом за границей и гламурной жизнью, после чего ее уволили.

Напомним, ранее начальник регионального управления Госпогранслужбы Сергей Мул в комментарии для ТСН.ua о себе и подчиненной назвал все это "элементами информационной войны".

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