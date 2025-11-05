Судьба Покровска: Ходжес спрогнозировал, какими будут последствия выхода ВСУ из города

Покровск / © Deepstatemap

Россиянам понадобился год, чтобы продвинуться в Покровск. Если ВСУ и придется покинуть город, это не будет началом конца.

Об этом рассказал экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес для TVP World.

Прогноз Годжеса по поводу будущего Покровска

Как отметил генерал, россияне в июле громко заявляли, что город рухнет. Уже ноябрь, а он держится.

«В Покровске кроме руин ничего не осталось. Так что в какой-то момент украинцы могут решить вывести войска, потому что нет смысла держаться за город», — отметил он.

Также военный признает, что сегодня очень сложно разобраться, что происходит в городе.

«Падение Покровская не будет означать начало конца для Украины в контексте войны. РФ бросила все, что имеет, на захват Покровска. И пока неизвестно, поможет ли это», — добавил Ходжес.

Ходжес заверил, что если ВСУ решат отступить, то они займут другую линию обороны. В то время как россиянам придется остаться там, где только сами руины, противотанковые рвы и множество неразорванных боеприпасов. Более того, наступать сразу у оккупантов точно не видит.

Ранее военный обозреватель объяснил, что происходит в Покровске.

«Там где-то наши стоят, где-то русские. Нельзя сказать, что кто-то кого-то заблокировал. Нельзя говорить, что россияне контролируют определенную часть Покровска. Потому что бывает заходит российская группа, рисуют красный цвет, потом эту российскую группу уничтожают. Надо перерисовывать. И так нужно перерисовывать каждый раз, понимаете?», — заключил Попович.

Именно поэтому, добавляет он, делать какие-либо прогнозы сейчас не стоит. Раздаются очень полярные заявления, поэтому следует подождать.