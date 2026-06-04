Судьба украинских мужчин в ЕС: какие идеи рассматривают страны

Украинские мужчины в ЕС / © ТСН.ua

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В Европейском Союзе сейчас рассматривают несколько идей по поводу того, как можно изменить пребывание украинских военнообязанных мужчин в ЕС. В частности, некоторые страны рассматривают возвращение мужчин в Украину. Все идеи будут обсуждаться на заседании Совета ЕС по внутренним делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел по миграции Кипра Николаса Иоаннидеса.

Судьба украинских мужчин в ЕС: будут ли их возвращать домой

У ЕС есть много идей относительно того, что делать с украинскими мужчинами в Европе и того, давать ли им защиту в дальнейшем. Николас Иоаннидес отметил, что в ближайшее время кардинальные решения не будут приняты.

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«Мы еще не приняли ни одного решения, и именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы обсудить разные взгляды. Опять же, никакие решения не будут приняты, но по крайней мере государства-члены выскажут свое мнение, и мы увидим, как это будет двигаться дальше», — добавил он.

Пока неизвестно, будут ли исключать из категорий украинцев, имеющих право на временную защиту, украинских мужчин призывного возраста. Также остается неизвестным, поддержат ли в ЕС предоставление убежища по географическому принципу безопасных и опасных регионов.

Так работает временная защита в Швейцарии — получить ее могут только украинцы из областей, которые признаны опасными. Получить отказ могут беженцы из таких областей Украины: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая.

В частности, Николас Иоаннидес отметил, что и этот вопрос поставили на повестку дня.

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«Итак, возможно, это одна из идей, и мы хотели бы послушать и другие страны», — сообщил замминистра внутренних дел по миграции Кипра.

Будут ли высылать украинских мужчин из ЕС

Напомним, что депортация украинских мужчин из Германии или других стран Европейского Союза возможна только по решению местных органов власти этих государств. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, Украина не имеет полномочий самостоятельно определять, кого другая страна должна оставить на своей территории или вернуть.

Принудительное перемещение людей через границу регулируется исключительно международными договорами, в частности, Соглашением между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц. В соответствии с ним Украина обязана принимать обратно своих граждан, если европейская сторона докажет их гражданство и отсутствие законных оснований для дальнейшего пребывания в ЕС.

В МВД подчеркнули, что решение о законности пребывания человека в стране принимают исключительно компетентные органы этого государства. Именно они определяют все условия въезда, проживания или возможного возвращения иностранцев по четко предусмотренной процедуре.

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет не привело к массовому оттоку студентов. Минобразования не фиксирует критические тенденции, а ситуация остается в пределах нормы.

Более того, количество регистраций на НМТ растет, в частности, поступило около 30 тысяч заявок от украинцев из-за границы, что свидетельствует о сохранении интереса к украинским вузам.

Спрос на обучение в Украине остается высоким, особенно в университетах западных регионов. Наибольший рост количества студентов фиксируют в высших учебных заведениях Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Луцка и Житомира.

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