Когда Зеленский предложил Залужному возглавить вооруженные силы Украины, он быстро отказался от идеи уйти в отставку.

За семь месяцев до войны Владимир Зеленский позвонил тогда еще командиру Оперативного командования "Север" Валерию Залужному, который рассматривал возможность перехода к гражданской жизни, и предложил высшую должность в ВСУ.

Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью The Washington Post.

Залужный рассказал, что единственное дело, в котором он хорошо разбирался и хорошо знал – это военное дело. Он родился, когда его отец служил в гарнизоне на севере страны, а впоследствии учился в военной академии.

Когда президент Владимир Зеленский позвонил и предложил Залужному возглавить вооруженные силы Украины, Залужный быстро отказался от идеи уйти в отставку.

После того как Залужный впервые пришел в кабинет главнокомандующего, он решил сделать ремонт своего нового офиса. Он признался, что всегда боялся посещать там предыдущих командиров, потому что презирал наследие Советской армии.

"То, что любой командир, занимавший его должность, был фактически феодалом над своими подчиненными. Эти стены были пропитаны этим. Когда ты пришел сюда, ты сразу понял, что было ошибкой родиться, ошибкой было прийти сюда", — пояснил он. причины ремонта в кабинете Забрать советщину он хочет из украинской армии, занимается ли он с начала вступления в должность.

Издание отмечает, что "с пробы Залужного изменить культуру можно увидеть и на поле боя. Годы обучения и углубления связей с силами НАТО сделали украинские силы ловчее российских в этой войне. Командиры низшего уровня на местах часто чувствуют себя уполномоченными быстро принимать решения, а не запускать каждое призвание вверх по звену командования – советский склад ума".

Как сообщалось ранее, Резников вспомнил, как Залужный 24 февраля 2022 к каждому приказу добавлял ласковое слово.

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