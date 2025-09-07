"Судьбу Украины решено": Орбан шокировал циничным заявлением о "разделении" на три части

Виктор Орбан / © Associated Press

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения войны Украина может быть разделена на три зоны.

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

По словам Виктора Орбана, Украину разделят на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону. По его мнению, нынешние обсуждения европейских лидеров по гарантиям безопасности фактически означают признание российской зоны. Вопрос теперь заключается не в том, будет ли такая зона существовать, а в том, каким будет ее размер и структура.

«Судьба Украины, похоже, решена. Сегодня в Европе элегантно рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная и западная зона. Российская зона уже существует. Сегодня дебаты ведутся только о том, сколько регионов она должна включать», — сказал он.

По словам Орбана, границы так называемой «демилитаризованной зоны» якобы пока обсуждаются.

Напомним, что в Венгрии придумали новые причины для блокирования вступления Украины в ЕС.