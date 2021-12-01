"Судебная практика отсутствует": прокурор рассказал об уголовном деле в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti из Харькова

"Судебная практика отсутствует": прокурор рассказал об уголовном деле в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti из Харькова

Следователями изучается вопрос воспитания родителями сына, его окружение, обучение, круг друзей.

Харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.

Об этом в интервью Depo.Харьков рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

"Проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком. Следователями изучается вопрос воспитания родителями сына, его окружения, учебы, круга друзей, причины и условия ранее совершенных правонарушений. Для этого проводятся необходимые следственные действия: уже допрошены 16 человек, оперативными подразделениями устанавливаются дополнительные свидетели преступления, исследуется информация о личности несовершеннолетнего", — сказал Фильчаков.

Прокурор добавил, что родителям Николая Харьковского на сегодняшний день не сообщено о подозрении относительно того, что разрешили подростку сесть за руль.

"Относительно передачи права вождения автомобилю лицу, не имеющему права на управление транспортным средством, судебная практика в указанной категории дел отсутствует", — подытожил Фильчаков.

Напомним, что Харькове допросили мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове. Женщина приехала из Германии и дала показания.

В Харькове могут судить родителей 16-летнего фигуранта смертельного ДТП, находившегося за рулем "Инфинити"

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